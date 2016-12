Incidenti, morto manager lecchese

E' morto all'ospedale di Varese, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni, Marco Tronati, 47 anni, il manager di Suello, in provincia di Lecco, rimasto ferito venerdì in un incidente stradale ad Eupilio (Como), dove con la sua moto si era scontrato con un'auto. Direttore marketing in una società svizzera, lascia la moglie e tre figli. Le sue condizioni erano apparse subito disperate ed era stato portato in elicottero all'ospedale di Varese.