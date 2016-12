Incidente sulla A4, muoiono agente Polstrada e autista furgone

Un agente della Polstrada di Novara e il conducente di un furgone sono morti in un incidente stradale sulla A4 Torino-Milano. E' accaduto tra i caselli di Biandrate e Novara Ovest, sulla carreggiata in direzione Milano. Nello scontro tra il furgone e la volante della polizia stradale sono rimaste ferite altre due persone, portate all'ospedale di Novara. E' il terzo grave incidente in pochi giorni sull'A4.