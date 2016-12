Incidente su Grigna:muore alpinista

Due alpinisti, impegnati in un'ascensione sulla Grigna, nel Lecchese, sono precipitati: uno è rimasto ferito in modo serio mentre il compagno di scalata è deceduto. Per il recupero del ferito e della vittima sono stati allertati anche gli uomini del soccorso alpino della provincia di Sondrio, già impegnati nelle ricerche dell'alpinista disperso da 4 giorni sulle montagne dell'Alta Valtellina, nel territorio di Valfurva.