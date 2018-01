Incidente su A21, tamponamento causato da una distrazione del camionista

La causa dell'incidente avvenuto martedì sull'A21 all'altezza di Brescia, in cui hanno perso la vita sei persone, "è ascrivibile a una distrazione del conducente del mezzo pesante che ha tamponato l'auto e poi l'autocisterna". Lo ha detto il comandante della polizia stradale di Brescia, Barbara Barra. "Tutti i veicoli erano in fase di rallentamento. Purtroppo il mezzo pesante non è riuscito a interrompere la propria corsa", ha aggiunto.