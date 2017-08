Incidente stradale nel Monzese per il cantante Paul Young

Brutta avventura per Paul Young, durante la vacanza in Italia, è rimasto coinvolto in un incidente stradale senza gravi conseguenze a Paina di Giussano, vicino a Monza. Il cantante, a bordo di un'auto a noleggio, si è scontrato con un'altra vettura. Come riporta Il Cittadino di Monza e Brianza, fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Il cantante, diretto a Milano, probabilmente si era smarrito le stradine della Brianza.