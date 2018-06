Incidente stradale in provincia di Varese: due morti e tre feriti

Due persone sono morte e tre sono rimaste ferite domenica sera in un incidente stradale sul raccordo autostradale Gazzada-Varese, la strada statale 707. Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un'autovettura ha perso il controllo del veicolo, ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto le persone a bordo.