Incidente nel Mantovano, bimbo in bicicletta investito: è gravissimo

Un bambino di 9 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada a Dosolo (Mantova) dove abita con la famiglia. Il piccolo, di nazionalità indiana, è stato trasferito in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Era in bicicletta ed era appena uscito di casa quando un'auto che sopraggiungeva non è riuscita ad evitarlo, sbalzandolo a diversi metri di distanza. E' stato l'autista a chiamare i soccorsi.