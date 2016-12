Incidente montagna: morto 69enne

Un cercatore di funghi di 69 anni di Casatenovo (Lecco), che risultava disperso dalla serata di sabato, è stato trovato morto stamani dai militari della Guardia di finanza, intervenuti nelle ricerche coi volontari del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna. Il pensionato è precipitato in in dirupo nei boschi di Prata Camportaccio, in Valchiavenna.