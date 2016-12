Incidente a Pavia, auto esce di strada e si ribalta: due morti

Due persone sono morte in un incidente stradale a Magherno nel Pavese, sulla strada provinciale 116. Le due vittime, un uomo di 30 anni e una donna di 40, erano a bordo di un'auto che è uscita fuori strada e si è ribaltata in un campo adiacente alla carreggiata. Ancora ignote le cause dell'improvvisa uscita di strada. Sul posto i medici del 118, tre ambulanze, i vigili del fuoco e la Polstrada di Pavia.