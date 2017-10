Incidente a Lecco, un morto

02:00 - Un uomo ha perso la vita tra le fiamme della sua auto in un incidente avvenuto sulla Statale 36 a Colico, in provincia di Lecco. Il veicolo procedeva verso Sondrio quando, poco prima dello svincolo per la località Piona, si è ribaltato prendendo fuoco. Sono stati attimi di panico anche per gli automobilisti che sopraggiungevano in quel momento e che nulla hanno potuto fare se non dare immediatamente l'allarme. Inutili i soccorsi.

