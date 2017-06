Inchiesta Expo, sindaco di Milano: "Provo amarezza ma andrò avanti"

"Provo solo una profonda amarezza, soprattutto pensando a quanto ho sacrificato per poter fare di Expo un grande successo per l'Italia e per Milano". Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, commenta l'indiscrezione dell'iscrizione sul registro degli indagati nell'ambito di un'indagine per appalti a Expo. "Troverò in ogni caso in me le motivazioni per continuare a svolgere con la massima dedizione il mio lavoro al servizio della città".