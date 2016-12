Incendio raffineria nel Pavese, Eni: da primi esami no inquinanti

"Dai primi rilievi compiuti dalle autorità locali non risultano nell'aria particolari concentrazioni di sostanze inquinanti". Lo ha reso noto l'Eni in relazione all'incendio che si è sviluppato presso l'impianto Est della Raffineria di Sannazzaro de' Burgondi, nel Pavese. "Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento", ha fatto sapere la società.