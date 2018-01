Incendio Pavia, prefettura: "Fatevi visitare se avete infiammazioni"

A causa dell'incendio del capannone abbandonato a Corteolona e Genzone, nel Pavese, la prefettura ha invitato la popolazione "a rivolgersi ai presidi sanitari per eventuali infiammazioni delle prime vie respiratorie". Il sindaco di Corteolona ha anche predisposto in via precauzionale spazi per "accogliere presso la palestra comunale le persone eventualmente da evacuare". Un centinaio di persone sono già state evacuate.