Incendio nella notte in un condominio a Milano, 20 evacuati

Venti persone sono state evacuate nella notte da un palazzo in via Giacosa, a Milano, a causa dell'incendio scoppiato al quarto piano dell'edificio. Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco l'incendio sarebbe stato provocato dal corto circuito di una presa multipla collocata dietro al frigorifero della cucina di uno degli appartamenti. Tre agenti di polizia e tre condomini sono stati accompagnati in ospedale per aver inalato del fumo.