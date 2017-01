Incendio in un palazzo a Milano, morta una donna di 98 anni

Una donna di 98 anni è morta in un incendio scoppiato in un palazzo di via Monteverdi a Milano. I condomini avevano segnalato ai vigili del fuoco la presenza dell'anziana impossibilitata a muoversi, ma non è stato semplice intervenire poiché le fiamme impedivano l'accesso all'appartamento. Il rogo, divampato attorno alle 17, ha coinvolto il terzo e il quarto piano. Un dodicenne è stato portato in ospedale per una lieve intossicazione.