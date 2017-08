Incendio in un deposito di rottami nel Milanese

Incendio in un deposito di ferro e gommapiuma ad Arese (Milano). Sul posto sono state impegnate dodici squadre dei Vigili del Fuoco. Il deposito, la Rottami metallici Italia, smaltisce, tra le altre cose, carcasse di automobili. Si trova nei pressi di un centro commerciale e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per isolare la zona e facilitare le operazioni di spegnimento. Non vi sono segnalazioni di feriti o intossicati.