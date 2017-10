Incendio in un appartamento nel Milanese: un morto e 4 intossicati

Un uomo è morto è altre 4 persone sono rimaste intossicate nell'incendio di un appartamento a Gorgonzola, nel Milanese. Il rogo è divampato nell'abitazione della vittima, al secondo piano di uno stabile di quattro piani, per cause ancora in corso di accertamento: trasportato in gravi condizioni all'ospedale, l'uomo, non ancora identificato, è morto circa un'ora dopo il ricovero per le gravi ustioni riportate.