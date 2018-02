Incendio in palazzina a Milano, morto il 13enne intossicato | La telefonata alla madre: "Vedo solo fumo"

Non ce l'ha fatta il ragazzino di 13 anni intossicato nell'incendio di mercoledì nello stabile di via Cogne a Milano. Il giovane, di origini marocchine, è morto all'ospedale Sacco dove era ricoverato. Era stato sorpreso dal rogo, divampato al decimo piano del palazzo in zona Quarto Oggiaro, mentre era in casa da solo. Indagate due persone, titolari del contratto d'affitto. Si sospetta un guasto della caldaia come causa dell'incendio.