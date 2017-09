Incendio in ditta smaltimento rifiuti a Mortara, fiamme domate nella notte | Risultati sulla diossina fra 3 giorni

"Le notizie che mi hanno riferito i responsabili dell'Arpa - aveva detto il prefetto dopo lo scoppio del rogo - non sono troppo confortanti. Sta bruciando di tutto e c'è il rischio che si sviluppi diossina". Il sindaco di Mortara e quelli di dieci Comuni limitrofi, compreso Vigevano, hanno emesso ordinanze per invitare la popolazione a tenere chiuse porte e finestre e a non raccogliere e consumare i prodotti dell'orto fino a quando le analisi dell'Arpa non escluderanno contaminazioni.



Durante l'estate sono stati parecchi gli incendi sviluppatisi in depositi di rifiuti anche nel Milanese, tanto che Legambiente ha parlato di "strana epidemia di incendi". Il presidente della commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, Alessandro Bratti, ha confermato l'impegno a monitorare il fenomeno dei roghi nelle aziende di trattamento e smaltimento. "Approfondendo quanto avvenuto a Pomezia e Malagrotta tra maggio e luglio - dice - ci siamo impegnati a ricostruire la mappa degli incendi degli ultimi due anni in tutte le regioni".