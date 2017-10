Incendio in casa a Como: morta anche la quarta bimba

E' morta in serata all'ospedale Buzzi di Milano la bimba di 5 anni rimasta coinvolta nell'incendio in un'abitazione di Como che sarebbe stato appiccato dal padre, poi deceduto nelle fiamme con altri tre figli. La bimba era stata portata in un primo momento all'ospedale di Cantù (Como), poi è stata trasferita in ambulanza a Milano dove è morta nonostante i tentativi di salvarle la vita.