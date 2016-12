Incendio al "palazzo dei migranti", 10 indagati a Milano. Il blitz nato con il passaparola al bar

Incendio al "palazzo dei migranti", 10 indagati a Milano 1 di 6 Ansa Ansa Incendio al "palazzo dei migranti", 10 indagati a Milano 2 di 6 Ansa Ansa Incendio al "palazzo dei migranti", 10 indagati a Milano 3 di 6 Ansa Ansa Incendio al "palazzo dei migranti", 10 indagati a Milano 4 di 6 Ansa Ansa Incendio al "palazzo dei migranti", 10 indagati a Milano 5 di 6 Ansa Ansa Incendio al "palazzo dei migranti", 10 indagati a Milano 6 di 6 Ansa Ansa Incendio al "palazzo dei migranti", 10 indagati a Milano leggi dopo slideshow ingrandisci

Le testimonianze di alcuni cittadini che avevano dato l'allarme e le immagini delle telecamere municipali hanno permesso di appurare che, in quel giorno, un gruppo di dieci individui si è introdotto, in pieno giorno, nello stabile, portando taniche di benzina e artifizi pirotecnici (alcuni fatti esplodere, altri rinvenuti sul posto).



Come ammesso dagli stessi protagonisti del blitz agli uomini della Questura di Milano, il gesto è nato da un sentimento di risentimento ed esasperazione per le condizioni di degrado dello stabile e per alcuni episodi a cui è stata data la responsabilità agli occupanti del dormitorio (scippi e altri atti di vandalismo, non sempre denunciati).



"Andiamo a dare una lezione" - Alcuni membri del gruppo avrebbero deciso di dare perciò una lezione agli occupanti abusivi, bruciandone i pagliericci e gli effetti personali, e avrebbero coinvolto altri conoscenti della zona: tutti, pur non conoscendosi tra loro se non di vista o comunque superficialmente, avrebbero deciso di partecipare alla spedizione. Al momento dei fatti, quando i fuochi sono stati accesi su due diversi piani dello stabile, non c'era nessuno all'interno.



Blitz nato con il passaparola - "Andiamo e facciamogliela vedere. Io vengo, e porto uno che conosco". E' sorprendentemente nato in maniera spontanea, con il passaparola, spiegano dalla questura, il blitz dei dieci ora indagati per incendio doloso e detenzione illecita di materiale esplodente. Sono residenti del quartiere, non criminali, che sarebbero, secondo le prime informazioni, tutti o quasi tutti incensurati. Non una banda, quindi, dato che alcuni nemmeno si conoscevano tra loro. In comune avrebbero avuto un bar come luogo di ritrovo abituale.