Incendio a Milano, diossina 270 volte superiore alla norma

Nelle ore più critiche dell'incendio, i livelli di concentrazione di diossine sono stati pari a 80.9 picogrammi per metro cubo. L'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), spiega l'Arpa, indica un valore di 0.3 picogrammi per metro cubo sopra il quale si è in presenza di una sorgente di diossine perdurante e stabile, che "merita di essere individuata e controllata nel tempo".



Convocata riunione dall'assessore all'ambiente - "A fronte dei primi dati comunicati questa mattina da Arpa Lombardia sull'incendio di via Senigallia a Milano, ho immediatamente convocato un incontro per venerdì alle 16.30 a Palazzo Marino per avere approfondimenti e chiarimenti sui dati e indicazioni da parte delle competenti autorità sanitarie sui passi da intraprendere" ha annunciato l'assessore all'ambiente del Comune di Milano Marco Granelli.