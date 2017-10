Incendi Varese, a rischio l'osservatorio astronomico Campo dei Fiori

Non si fermano le fiamme che stanno devastando il parco regionale del Campo dei Fiori (Varese). I vigili del fuoco sono al lavoro per impedire all'incendio di raggiungere l'osservatorio astronomico che sorge nel cuore dell'area verde e le antenne con i sistemi di telecomunicazione. I Canadair hanno versato tonnellate di acqua sui boschi dell'area per tutto il giorno, ma il fuoco non si è ancora fermato.