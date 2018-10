Incendi, ministro Costa: anche in Lombardia Terra dei fuochi

"La guerra dei rifiuti in Lombardia è una battaglia che intendiamo combattere con fermezza e risolutezza da subito. La Lombardia è terra dei fuochi come il resto di Italia, anche per la Lombardia stiamo scrivendo la norma Terre dei Fuochi". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, in merito ai due incendi divampati nella notte a Milano e nell'hinterland.