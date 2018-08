In auto investita da treno in Valtellina, turista ferita

Momenti di paura in località Nigola, nel territorio di Teglio (Sondrio). L'auto di una turista di 48 anni, di Torino, è stata agganciata da una betoniera che si apprestava a superare le rotaie. Il macchinista del treno è riuscito a rallentare la marcia e a azionare il freno, rendendo così meno violento l'impatto. La donna è stata ricoverata in ospedale e per fortuna non è in pericolo di vita.