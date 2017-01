24 dicembre 2016 22:04 Il telefonino, i contatti in Italia e il piano per la fuga: tutti i misteri di Anis Amri Investigatori al lavoro per chiarire i segreti legati allʼattentatore di Berlino. Il sospetto è che volesse preparare unʼaltra strage

La morte di Anis Amri, il terrorista della strage ai mercatini di Natale a Berlino ucciso alle porte di Milano durante un controllo di polizia, apre una serie di domande a cui ora gli investigatori dovranno tentare di dare una risposta. Tra il momento dell'attacco e la sua ricomparsa su un treno per l'Italia, infatti, c'è un buco di quattro giorni. Qualcuno l'ha aiutato a fuggire? Perché il tunisino ha scelto di venire a Milano?

Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 1 di 47 Tgcom24 Tgcom24 Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 2 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 3 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 4 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 5 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 6 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 7 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 8 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 9 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 10 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 11 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 12 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 13 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 14 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 15 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 16 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 17 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 18 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 19 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 20 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 21 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 22 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 23 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 24 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 25 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 26 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 27 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 28 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 29 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 30 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 31 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 32 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 33 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 34 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 35 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 36 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 37 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 38 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 39 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 40 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 41 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 42 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 43 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 44 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 45 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 46 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 47 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri leggi dopo slideshow ingrandisci Le risposte forse nel telefonino - Un elemento chiave per le indagini è il cellulare che l'uomo aveva con sé quando è stato fermato e che ora è nelle mani dell'Antiterrorismo. Il telefono era dotato di una sim olandese che non sarebbe stata abilitata alle chiamate internazionali: Amri non poteva fare né ricevere telefonate, ma dalla memoria del dispositivo potrebbero emergere elementi importanti per chiarire alcuni dei misteri.



I contatti in Italia e il passato al Sud - La fuga del tunisino è finita fuori dalla stazione di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Non è però chiaro, cosa ci facesse l'uomo in quel posto. Amri potrebbe aver avuto contatti nella zona, ma non è escluso che volesse recarsi al Sud. Quando è stato fermato dalla polizia, infatti, ha detto di essere calabrese e in Sud Italia il tunisino aveva vissuto davvero per anni. Ad avvalorare l'ipotesi di una fuga verso la Calabria c'è anche un altro elemento: proprio da Sesto partono alcuni bus che portano verso Reggio Calabria.

Da Berlino i "grazie" allʼItalia della polizia tedesca e della gente comune 1 di 6 Twitter Twitter Da Berlino i "grazie" all'Italia della polizia tedesca e della gente comune E' arrivato dalla pagina Twitter della polizia di Berlino il ringraziamento ai colleghi italiani che nella notte, a Sesto San Giovanni (Milano), hanno neutralizzato il presunto killer della strage al mercatino di Natale, il tunisino Anis Amri. Il tweet, scritto anche in lingua italiana, recita: "Grazie e pronta guarigione ai colleghi feriti". A seguire sono arrivati i messaggi di ringraziamento da parte della gente comune. 2 di 6 Twitter Twitter Da Berlino i "grazie" all'Italia della polizia tedesca e della gente comune E' arrivato dalla pagina Twitter della polizia di Berlino il ringraziamento ai colleghi italiani che nella notte, a Sesto San Giovanni (Milano), hanno neutralizzato il presunto killer della strage al mercatino di Natale, il tunisino Anis Amri. Il tweet, scritto anche in lingua italiana, recita: "Grazie e pronta guarigione ai colleghi feriti". A seguire sono arrivati i messaggi di ringraziamento da parte della gente comune. 3 di 6 Twitter Twitter Da Berlino i "grazie" all'Italia della polizia tedesca e della gente comune E' arrivato dalla pagina Twitter della polizia di Berlino il ringraziamento ai colleghi italiani che nella notte, a Sesto San Giovanni (Milano), hanno neutralizzato il presunto killer della strage al mercatino di Natale, il tunisino Anis Amri. Il tweet, scritto anche in lingua italiana, recita: "Grazie e pronta guarigione ai colleghi feriti". A seguire sono arrivati i messaggi di ringraziamento da parte della gente comune. 4 di 6 Twitter Twitter Da Berlino i "grazie" all'Italia della polizia tedesca e della gente comune E' arrivato dalla pagina Twitter della polizia di Berlino il ringraziamento ai colleghi italiani che nella notte, a Sesto San Giovanni (Milano), hanno neutralizzato il presunto killer della strage al mercatino di Natale, il tunisino Anis Amri. Il tweet, scritto anche in lingua italiana, recita: "Grazie e pronta guarigione ai colleghi feriti". A seguire sono arrivati i messaggi di ringraziamento da parte della gente comune. 5 di 6 Twitter Twitter Da Berlino i "grazie" all'Italia della polizia tedesca e della gente comune E' arrivato dalla pagina Twitter della polizia di Berlino il ringraziamento ai colleghi italiani che nella notte, a Sesto San Giovanni (Milano), hanno neutralizzato il presunto killer della strage al mercatino di Natale, il tunisino Anis Amri. Il tweet, scritto anche in lingua italiana, recita: "Grazie e pronta guarigione ai colleghi feriti". A seguire sono arrivati i messaggi di ringraziamento da parte della gente comune. 6 di 6 Twitter Twitter Da Berlino i "grazie" all'Italia della polizia tedesca e della gente comune E' arrivato dalla pagina Twitter della polizia di Berlino il ringraziamento ai colleghi italiani che nella notte, a Sesto San Giovanni (Milano), hanno neutralizzato il presunto killer della strage al mercatino di Natale, il tunisino Anis Amri. Il tweet, scritto anche in lingua italiana, recita: "Grazie e pronta guarigione ai colleghi feriti". A seguire sono arrivati i messaggi di ringraziamento da parte della gente comune. leggi dopo slideshow ingrandisci I contanti nascosti nei pantaloni - L'attentatore indossava tre paia di pantaloni, uno sull'altro. Nascosti nelle tasche, mille e cinque euro in contanti; come se, durante la sua fuga, per evitare di lasciare tracce, avesse esaurito i prelievi possibili al bancomat per poi disfarsi di tutte le carte di credito e tornare invisibile. In contanti paga il biglietto del treno dalla Francia a Milano, anche se poi decide di scendere a Torino. Qui, ancora in contanti, compra un altro biglietto per un treno regionale che lo porterà alla stazione Centrale del capoluogo lombardo.



L'ipotesi della vendetta dopo gli anni in carcere in Italia - Tra le ipotesi che nessuno ha ancora escluso c'è anche quella che da Sesto San Giovanni Amri volesse preparare un'altra strage, questa volta nel nostro Paese. Nel video rilasciato dall'Isis dopo la sua morte, l'uomo minaccia tutta l'Europa: "Vi sgozzeremo come maiali", dice. Non si può ignorare, quindi, la possibilità di un secondo piano per entrare in azione forse proprio a Milano. Uno scenario che potrebbe anche essere letto come una sorta di vendetta dopo gli anni passati da Amri in carcere nel nostro Paese.