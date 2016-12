Il lieto fine della storia di Duilio e Dorina: la fede perduta è tornata a casa

Una casa nel centro di Milano , di quelle dove dietro il portone di legno si apre uno dei più classici ballatoi a ringhiera . E' qui che è tornato a casa l'anello di Dorina, la fede nuziale persa nei giorni scorsi e ritrovata grazie all'appello lanciato in Rete da Tgcom24 e al provvidenziale aiuto dello staff di comunicazione del sindaco Pisapia che, letta la storia, ha incrociato i dati con gli uffici anagrafici per trovare il legittimo proprietario.

A prendere in consegna la fede con incisi i nomi di Duilio e Dorina e la data delle nozze, il 30 settembre del 1962, ci ha pensato la figlia della signora, Chicca. Dorina ha preferito rimanere nell'ombra, felice per il ritrovamento di un oggetto carico di ricordi e che considerava ormai perduto ("Non avevamo nemmeno sporto denuncia..." spiega la figlia).





. @MediasetTgcom24 Buongiorno, se ci mandate con messaggio privato la data delle nozze chiediamo di consultare gli archivi. Grazie — Giuliano Pisapia (@giulianopisapia) 29 Dicembre 2015

"Con tutti i problemi che ci sono oggi è incredibile che la gente si sia così appassionata alla storia di un anello perduto" dice Chicca ancora incredula rispetto alla risonanza che la nostra ricerca ha avuto. Forse proprio perché la vita a volte può essere complicata, cercare un lieto fino in una storia legata a un matrimonio durato oltre 40 anni può accendere la fantasia e la passione delle persone. E il lieto fine questa volta è arrivato.