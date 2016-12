I grandi della Terra riuniti a Milano Renzi: "La priorità sia la crescita"

Lavorare insieme per uscire dalla crisi. Questo il messaggio che sta uscendo dal vertice Asem a Milano, dove sono riuniti i vertici di 50 Paesi tra Europa e Asia. "Credo sia importante che da qui si esca con una posizione comune sulla crescita sostenibile quale priorità condivisa", ha detto Matteo Renzi. E il presidente del Consiglio Ue Herman Van Rompuy gli ha fatto eco: "Non è mai stato più urgente e importante che uniamo le forze". In una città blindata c'è stato il corteo degli studenti e dei centri sociali contro il summit, mentre alcuni hotel del centro che ospitano le delegazioni sono rimasti momentaneamente senz'acqua.

23:17 Concluso l'incontro tra Napolitano e Putin

Si è concluso l'incontro tra il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e il presidente russo, Vladimir Putin, a margine del vertice dell'Asem di Milano. Al colloquio, durato oltre quaranta minuti, hanno partecipato anche i ministri degli Esteri, Mogherini e Lavrov.

22:48 Terminata la cena, Renzi vede Poroshenko

Il premier Matteo Renzi, conclusa la cena con i leader del vertice Asem, è giunto nel suo albergo, dove avrà un bilaterale con il presidente ucraino, Petro Poroshenko. Renzi non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ed è entrato nell'albergo dopo aver salutato e ringraziato le forze dell'ordine e scherzato con i giornalisti.

21:16 Napolitano: "Ue imbocchi strada della crescita"

"Di certo all'Unione Europea tocca ora imboccare la strada di politiche più favorevoli alla crescita, anche perché - nonostante indubbie differenze nel suo seno - è l'Europa nel suo insieme che accusa i colpi di una tendenziale stagnazione se non deflazione". Lo ha sottolineato il presidente Napolitano.

21:15 Napolitano: "Impegno intenso contro barbarie dell'Isis"

Serve un "intenso e coordinato impegno per lo spegnimento di focolai di guerra e di tensione, per il superamento di conflitti armati e di minacce di violenza" come quello dell'Isis che si manifesta con "forme di inaudita aggressività e barbarie". Lo ha detto il presidente Napolitano nel suo discorso all'Asem.

21:07 Putin arriva in ritardo a Palazzo Reale

Il presidente russo Vladimir Putin è appena arrivato a Palazzo Reale, dove si svolge la cena dei leader dell'Asem, in forte ritardo rispetto al programma.

20:39 Passeggiata in centro per Angela Merkel: applausi e foto

Breve passeggiata in centro a Milano per la cancelliera tedesca Angela Merkel, che dall'hotel Park Hyatt ha raggiunto a piedi Palazzo Reale, dove è in programma la cena con i capi di Stato e i ministri europei e asiatici. Alcuni passanti hanno accolto con applausi il passaggio della cancelliera in piazza del Duomo, mentre altri si sono fermati a scattare delle foto con i telefoni cellulari.

20:35 Napolitano riceve i leader alla cena di gala

Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sta accogliendo a Palazzo Reale, dove tra poco avrà inizio la cena di gala, i leader degli oltre 50 Paesi giunti a Milano per il vertice Asem.

19:39 Renzi fa sorridere la Merkel: "We are flexible"

Siparietto Renzi-Merkel. Il premier all'arrivo della cancelliera tedesca l'ha salutata stringendole la mano e dicendo "ciao Angela" e poi "Buonasera... buon pomeriggio". Quindi, guardando l'orologio: "Buongiorno, buon pomeriggio, è lo stesso, we are flexible...", suscitando una divertita reazione.

19:12 Venerdì bilaterale Renzi-Nazarbayev

Il premier Matteo Renzi, dopo il summit sull'Ucraina in prefettura a Milano, avrà domani un incontro a margine del vertice Asem con il presidente del Kazakistan Nursultan Nazarbayev. Successivamente Renzi avrà un bilaterale con il premier di Singapore Hsien Loong Lee.

19:10 Iniziato il colloquio Napolitano-Poroshenko

E' iniziato il colloquio a Milano tra il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ed il presidente ucraino Petro Poroshenko. L'incontro - al quale partecipa anche Federica Mogherini - precede una cena a Palazzo Reale per il vertice dell'Asem. Al termine della cena il Capo dello Stato incontrerà anche il presidente russo, Vladimir Putin.

15:18 Renzi: sfida è rimuovere cause della povertà

Renzi ha poi spronato i leader"L'Europa e l'Asia devono affrontare la sfida verso uno scenario che rimuova alla radice le cause della povertà" perché è nell'"interesse di tutti i nostri Paesi" quello di "garantire la sicurezza alimentare, le risorse idriche, la sicurezza energetica, opportunità sociali e pari opportunità per donne e giovani nel mondo del lavoro".

15:08 Renzi: crescita sia priorità condivisa

Credo che sia importante che da questo vertice si esca con una posizione comune sulla crescita sostenibile quale priorità condivisa". Lo ha detto il premier Matteo Renzi, aprendo il vertice Asem a Milano.

13:52 Angela Merkel giunta a Milano

Il cancelliere tedesco Angela Merkel è da poco arrivata al vertice Asem fra Europa ed Asia che si svolge a Milano. La cancelliera prima di entrare ha riassunto alcuni degli argomenti di cui si parlerà: dal problema del terrorismo e dell'Isis, a quello dell'epidemia di ebola nell'Africa occidentale, alla situazione in Ucraina.

11:40 Renzi: al premier Abe ho promesso una cotoletta

"A Shinzo Abe ho promesso un risotto alla milanese e una buona cotoletta in attesa di portarlo altrove perché abbiamo aperto una scommessa su una pizza a Napoli, poi ci organizzeremo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Matteo Renzi parlando del premier giapponese nel suo intervento all'Asia Europe Business Forum.

11:40 Renzi: "Con guida semestre Ue parleremo piu' di crescita"

"Faremo di tutto perché il nostro Paese sia sempre più attrattivo per investimenti; alla guida del semestre europeo cercheremo di parlare un po' più di crescita, investimenti e futuro. Il futuro ci appartiene e non lo cederemo per nessun motivo". Lo ha detto il premier Matteo Renzi, intervenendo all'Asia-Europe Business Forum a Milano.