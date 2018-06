Green Hill, confermate in Appello 12 condanne ad animalisti

La Corte d'Appello di Brescia ha confermato le 12 condanne, tra 8 e 10 mesi, a carico di un gruppo di animalisti che nel 2012 fece irruzione nell'allevamento di cani beagle Green Hill di Montichiari, portando fuori centinaia di animali. L'allevamento venne posto sotto sequestro e chiuso definitivamente l'estate successiva. In parziale riforma della sentenza di primo grado i giudici hanno concesso il benefico della non menzione per 9 animalisti.