Gomorra arriva a Pavia, sgominata banda che esaltava le proprie azioni criminali con dei rap sul web

Gli investigatori parlano apertamente di un'ispirazione ai personaggi criminali di una fiction televisiva. Gli arresti sono stati eseguiti tra Vigevano, Gambolò, Garlasco, Alagna, Cassolnovo, Gravellona Lomellina, Torre d'Isola e Buccinasco, appartenenti a vario titolo ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di armi e alla commissione di estorsioni, incendi, attentati dinamitardi, danneggiamenti, rapine e altri reati contro il patrimonio in genere.



Gli appartenenti all'associazione, tutti italiani e ben radicati sul territorio Lomellino - fanno sapere gli investigatori - negli ultimi anni non hanno esitato ad armarsi con l'intento di trasformarsi da giovani malavitosi a boss di spessore ottenendo il pieno controllo del territorio sulla città di Vigevano e della Lomellina più in generale.