Gli sms della jihadista italiana: "Uccisi i fumettisti, Dio è grande"

"Cosa gradita per i fedeli!!! Dio è grande! Due dei mujaheddin hanno assassinato i fumettisti, quelli che hanno offeso il Profeta dell'Islam, in Francia". E' uno dei messaggi scritti da Maria Giulia Sergio, la ragazza italiana che si è convertita all'Islam ed è partita per combattere con l'Isis in Siria, intercettati nel corso dell'indagine "Martese" che ha portato in carcere i suoi familiari.