Giustizia, Bruti: vado in pensione

Il procuratore della Repubblica di Milano Edmondo Bruti Liberati andrà in pensione il 16 novembre dopo la "conclusione di Expo 2015". Lo ha comunicato lui stesso ai colleghi, al Csm e al ministero della Giustizia, spiegando che non si avvarrà "del decreto legge di proroga" per gli ultra 70enni. Bruti Liberati ha guidato la Procura di Milano negli ultimi cinque anni ed è stato al centro di un duro scontro con l'ex aggiunto, Alfredo Robledo.