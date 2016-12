Gip Milano: Corona aveva conto da 1,5 milioni in una banca austriaca

Fabrizio Corona, ritornato in carcere con l'accusa di intestazione fittizia di beni, avrebbe "nascosto" un conto da 1,5 milioni di euro in Austria. Questo denaro si aggiunge agli 1,7 milioni trovati in un controsoffitto della casa milanese della sua collaboratrice Francesca Persi e sequestrati. A riferirlo è il gip Paolo Guidi, secondo cui la donna avrebbe trasportato i soldi in contanti in diversi viaggi oltreconfine.