Giovane sfigurato con acido, un telefono registrò l'aggressione

10:23 - C'è anche un file audio a testimoniare il dolore del 22enne Pietro Barbini, sfigurato con l'acido dal broker Alexander Boettcher e da Martina Levato, arrestati a 28 dicembre e accusati di altri due episodi simili. Nel file è stata registrata, minuto per minuto, la terribile aggressione, comprese le urla del ragazzo. "Ha un martello", grida il padre della vittima inseguita da un uomo, cioè Boettcher, secondo l'accusa.

Prima di arrivare all'appuntamento in via Giulio Carcano, Barbini aveva raccolto il cellulare della madre che era caduto dentro l'auto e l'aveva messo in una tasca della sua felpa. Il telefono, però, era acceso in modalità registrazione e per questo è rimasta una traccia audio di tutti gli istanti dell'aggressione.



"Corri papà corri.. è acido!". "È acido?", si chiede il padre incredulo. Le urla della vittima sono atroci. Nel file si sente anche un rumore secco: è la secchiata di acido lanciata dalla studentessa. "Ha buttato i vestiti per terra, erano pieni di acido - secondo quanto riporta Il Giorno - mamma mia cosa gli hanno fatto... Un ragazzo e una ragazza, uno gli ha buttato l’acido, l’altro l'ha inseguito con questo martello", racconta ancora il padre.



Sul fronte processuale, invece, tra due mesi, gli psichiatri Marina Verga e Erica Poli dovranno depositare la loro perizia sulla capacità o meno di intendere e di volere della coppia. Trenta giorni, invece, hanno stabilito i giudici, per la perizia medico-legale sui danni subiti da Barbini, che rischia di perdere l'uso di un occhio.