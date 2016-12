19 dicembre 2014 Giovane hostess scomparsa nel Varesotto: trovata morta, forse suicidio Valentina Scampini, 28 anni, aveva fatto perdere le sue tracce lunedì: uscita di casa dopo una lite con la madre, non aveva più fatto rientro Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:43 - E' stata trovata morta nei boschi intorno a Carnago Valentina Scampini, la 28enne hostess di Oggiona Santo Stefano, in provincia di Varese, scomparsa da lunedì, dopo una lite per futili motivi con la madre. La ragazza, che lavorava per Meridiana, secondo quanto emerso, si sarebbe suicidata.

L'auto della 28enne era era stata trovata nei pressi del comune di Oggiona, dove da mercoledì, quando era scattato il protocollo di ricerca previsto dalla prefettura, le squadre di soccorso avevano intensificato le ricerche.