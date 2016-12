Giampaolo Ganzer, la prescrizione "salva" il generale dei Ros

La Cassazione ha riqualificato i fatti imputati al generale dei carabinieri Giampaolo Ganzer come di lieve entità, e pertanto è scattata la prescrizione. Lo ha deciso il collegio presieduto da Aldo Fiale al termine di una lunga camera di consiglio nell'ambito del processo a carico dell'ex capo dei Ros, che in appello era stato condannato a 4 anni e undici mesi per una serie di irregolarità in operazioni antidroga tra il '91 e il '97.