Giallo nel Pavese, trovato il cadavere di una donna vicino al cimitero

Il cadavere carbonizzato di una donna di 50 anni è stato trovato all'interno di una Toyota Yaris bianca vicino al cimitero di Montù Beccaria, in provincia di Pavia. Una prima ricognizione del medico legale sul corpo sembra escludere segni di violenza, per appurare le esatte cause della morte si dovrà attendere l'esito dell'autopsia. Al momento, i carabinieri tengono aperte tutte le ipotesi.