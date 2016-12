Giallo di Seriate, esaminati 70 campioni di Dna: nessun riscontro

Resta il mistero sul delitto di Gianna Del Gaudio, la professoressa in pensione uccisa nella sua casa a Seriate, nella Bergamasca, il 26 agosto. Pomeriggio 5 ha infatti rivelato che gli oltre 70 campioni di Dna prelevati a possibili indiziati non corrispondono a quello ritrovato sui guanti in lattice usati dall'assassino. Unico indagato, al momento, è il marito della donna, Antonio Tizzani.