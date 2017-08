Giallo a Milano,colf trovata morta in casa: ferite da arma da taglio

Una colf romena di 35 anni è stata trovata morta in un appartamento a Milano. Sul corpo sono presenti almeno cinque ferite di arma da taglio, ma il medico legale si è riservato di esprimersi meglio dopo l'autopsia. A dare l'allarme è stata la proprietaria di casa, un'italiana di 44 anni. Al momento gli investigatori non possono escludere alcuna ipotesi anche se non ci sono elementi (lettere o messaggi) che facciano propendere per un suicidio.