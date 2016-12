10:43 - Con le repliche del sostituto procuratore generale di Milano Laura Barbaini è cominciata l'udienza del processo d'appello bis a carico di Alberto Stasi, imputato per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Per lui il Pg ha chiesto 30 anni di carcere. "Abbiamo trascorso una notte difficile, insonne, aspettiamo", ha detto Rita Poggi, madre di Chiara. La sentenza è prevista per il pomeriggio.