Garlasco, la madre di Chiara Poggi: "Per noi non c'è pace"

"Per noi non c'è pace e io sono molto dispiaciuta" per come sta evolvendo il caso del delitto di Garlasco. Lo ha dichiarato la madre di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. "Per noi vale solo la sentenza della Corte di Cassazione", quella con cui Alberto Stasi è stato riconosciuto definitivamente il responsabile dell'omicidio della giovane, ha aggiunto Rita Poggi. Nessun commento invece sulle indagini a carico di Andrea Sempio.