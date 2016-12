Garlasco, il pg: è escluso uno scambio di pedali tra le biciclette di Stasi

19:40 - "E' matematicamente escluso che ci sia stato uno scambio tra i pedali", delle due biciclette degli Stasi e cioè quella bordeaux sequestrata al tempo delle indagini sul delitto di Garlasco e quella nera da donna sequestrata ad aprile. Lo scrive il sostituto procuratore generale Laura Barbaini nell'istanza di ulteriori attività istruttorie, depositata alla Corte d'Assise d'appello di Milano.

Per il pg non trova dunque riscontro la tesi proposta dalla parte civile, secondo cui Stasi utilizzò la bicicletta nera per andare da Chiara Poggi, e tornando a casa dopo averla uccisa lasciò su un pedale tracce del sangue di lei. Quindi, quando una testimone raccontò di aver visto la bicicletta nera, scambiò i pedali tra le due biciclette.



Il magistrato ha invece escluso lo scambio sulla base di una consulenza relativa alla "data di fabbricazione dei vari componenti" delle biciclette e alle "eventuali modifiche" redatta esperti di sua fiducia nominati nell'ambito delle indagini supplementari effettuate nei mesi scorsi. Per il rappresentante dell'accusa i "componenti" della bicicletta nera sequestrata "hanno date di fabbricazione tra loro congruenti. In realtà non è mai avvenuto alcuno scambio di pedali" tra le due bici.