Garlasco, dagli atti spariscono 41 foto Spunta una nuova bici nera da donna

11:59 - Nuovi colpi di scena nel processo a carico di Alberto Stasi per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi a Garlasco nell'agosto 2007. Dagli atti sono scomparse 41 fotografie della vittima e di Stasi: documenti degli ultimi mesi insieme prima del delitto che erano stati acquisiti dagli investigatori ma che ora sembrano essere spariti nel nulla. Spunta, invece, una seconda bicicletta nera da donna, simile a quella già sequestrata ad aprile.

A denunciare la falla nelle carte del processo d'appello bis che si sta celebrando a Milano è stato il sostituto procuratore generale Laura Barbaini. Il pg ha chiesto di acquisire nuova documentazione contabile che attesta che due biciclette nere da donna, di cui una dello stesso modello sequestrata ad aprile, furono regalate a titolo promozionale al padre di Alberto Stasi. Bicicletta, di cui si sarebbero perse le tracce, finita ora sotto la lente d'ingrandimento della procura generale di Milano.



La bicicletta è uno dei punti fondamentali su cui si concentra la battaglia processuale tra accusa, difesa e parti civili. Due testimoni, ai tempi dell'inchiesta, affermarono di aver visto una bici nera da donna appoggiata al muretto della villetta dove venne assassinata Chiara. L'ipotesi era quindi quella che l'assassino avesse utilizzato quel mezzo per raggiungere la villetta dove abitava Chiara Poggi e allontanarsi dopo aver ucciso la ragazza. Una bici simile era custodita nell'officina del padre di Stasi, ma ai tempi non venne sequestrata dagli inquirenti.



Il giallo, insomma, sembra sempre più fitto. Tra le questioni ancora aperte c'è anche quella delle scarpe da ginnastica che Stasi avrebbe acquistato prima dell'omicidio (come testimoniano i movimenti della sua carta di credito), ma che non risultano tra quelle sequestrate dai carabinieri durante le indagini.