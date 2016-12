Garlasco, Alberto Stasi pensa a ricorso alla Corte di Strasburgo

Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, potrebbe presentare ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Lo rivela il suo difensore, Angelo Giarda. "Leggendo le carte non c'è nulla che porti a Stasi - ha spiegato il legale -. La speranza è che chi ha commesso quel delitto prima e poi commetta un errore o faccia qualche passo falso".