Gara di baci per avere i cocktail gratis Il "Lemon party" divide il Pavese

11:53 - Il meccanismo della festa in programma il 18 ottobre al Nirvana, una discoteca di Pavia, è semplice: all'entrata i ragazzi ricevono un adesivo a forma di limone, mentre le donne dovranno ottenerlo nel corso della serata. Come? "Limonando", cioè scambiandosi baci con gli uomini. Ogni tre baci - o meglio, ogni tre limoni -, le ragazze vincono un cocktail gratuito, e ogni 15 addirittura una brocca di cocktail. Le regole sono semplici, ma molti non approvano questo party ideato in Spagna. E il dibattito imperversa nelle scuole e sui social.

Ragioni opposte - Per gli organizzatori è solo un gioco, mentre psicologi e insegnanti lo considerano un pessimo mezzo educativo. "Si può e si deve dire di no ad una cosa del genere, perché è sbagliata, perché lo sfigato è chi si presta e non la boicotta" ha scritto lo psicologo Stefano Rossi su Facebook. Non è una questione di moralismo, spiega: "Non sono d'accordo perché viene svilito un comportamento come quello del bacio, gli si dà come obiettivo finale guadagnare una sbronza gratuita". Non tutti gli adulti la pensano così, però: per molti è solo una ragazzata, un'idea divertente per passare il sabato sera in discoteca.

Fluo limone - Su Facebook intanto sono disponibili tutti i dettagli della serata: si parte alle 23, l'entrata costa 5 euro, e si arriva dipinti i vestiti fluo, insomma color giallo limone, non si deve pagare nulla. Gli organizzatori rassicurano: niente alcolici ai minorenni, solo bibite. Ma questo non basta a sedare le polemiche di chi vede in questo gioco qualcosa di più serio, ovvero la svalutazione del significato del bacio e del valore della donna. "Il mio invito è proprio alle ragazze: valete più di una sbronza gratis" commenta lo psicologo Rossi.