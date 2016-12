3 marzo 2015 Gallarate, 29enne ai domiciliari vuole tornare in cella e spara a tre carabinieri E' successo nel Varesotto. I militari non sono in pericolo di vita Tweet google 0 Invia ad un amico

13:22 - Un uomo ha ferito a colpi di pistola tre carabinieri della caserma di Gallarate (Varese) ed è stato arrestato. I tre militari, di cui solo uno è in condizioni gravi, sono stati ricoverati e non sarebbero in pericolo di vita. L'aggressore, ai domiciliari per un precedente tentato omicidio, si era presentato in caserma perché voleva tornare in carcere. Tenuto in camera di sicurezza a un certo punto si è impadronito di una pistola e ha sparato.

Il pregiudicato Salvatore Marchese di 29 anni si era presentato alla caserma dei carabinieri di Gallarate per chiedere di rientrare in carcere. Era infatti sofferente al regime domiciliare e preferiva la cella. L'uomo lo scorso giugno era stato fermato per un tentato omicidio in un bar della città.



I carabinieri lo hanno quindi trattenuto nella camera di sicurezza e attorno a mezzanotte, per cause ancora da stabilire, il pregiudicato è riuscito a impadronirsi di una pistola e ha cominciato a fare fuoco. Due carabinieri sono rimasti feriti alle gambe, un terzo, il più grave, ha ricevuto due colpi di pistola all'addome. Nessuno dei feriti fortunatamente è in pericolo di vita.



Il pregiudicato ha quindi abbandonato l'arma a terra ed è fuggito. I colleghi dei tre feriti lo hanno però trovato praticamente subito a casa dei suoi genitori, sempre a Gallarate. Lì è stato arreesto.