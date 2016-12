Frode fisco,chiesto processo Limido

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex calciatore Bruno Limido, l'ex vicepresidente del Genoa ed ex presidente del Varese Calcio Antonio Rosati e l'ex ad del Varese Enzo Montemurro. I tre sono coinvolti in un'inchiesta su una presunta frode fiscale da 60 milioni di euro attraverso una rete di cooperative nei settori della logistica, dei trasporti e del facchinaggio. La richiesta di processo riguarda anche altri 17 indagati.