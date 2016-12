11:36 - A causa di uno smottamento che ha provocato la caduta di detriti sui binari, la circolazione dei treni è interrotta tra le stazioni di Pino Tronzano e Maccagno, nel Varesotto, sulla linea ferroviaria che collega Luino e Bellinzona, in Svizzera. E' stato attivato un servizio di bus sostitutivi per i passeggeri, mentre sono in corso i lavori per rimuovere i detriti.