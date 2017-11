Forti temporali su Milano e nord-ovest Lombardia: addio caldo

Alberi caduti e fili tensione tranciati - Su Milano il violento acquazzone accompagnato da forti raffiche di vento si è scatenato a partire dalle 9.45 e ha causato la caduta e lo sradicamento di alberi e rami a macchia di leopardo in città e in particolare nella zona sud. Si sono verificate anche cadute di comignoli e tegole di tetti. Molte le cantine allagate. Non risultano problemi di esondazione per il Seveso e il Lambro. In zona Ticinese sono caduti alcuni alberi: in via Giovenale, parte di un albero è caduto sui fili dell'alta tensione.