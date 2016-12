Fonsai, assolto Paolo Ligresti

Paolo Ligresti, figlio dell'ex patron di Fonsai Salvatore, è stato assolto a Milano nel processo con rito abbreviato nel quale era imputato per aggiotaggio e falso in bilancio per presunti illeciti nella gestione del gruppo. Il gup ha disposto la revoca degli arresti domiciliari per lui e ha assolto altri due imputati e la società. Paolo si era costituito a giugno dopo due anni di latitanza in Svizzera.